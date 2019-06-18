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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Европейский Союз поддерживает реформы водного сектора в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Сотрудничество Казахстана в области трансграничных подземных вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в республике, предотвращение случайного загрязнения вод, эти и другие вопросы были обсуждены в рамках заседания Рабочей группы по Национальному Диалогу по водной политике, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В заседании приняли участие представители заинтересованных государственных органов, ряда неправительственных и международных организаций.

Встреча проходила под председательством Министерства сельского хозяйства и была организована при поддержке Европейского Союза (ЕС) в рамках проекта «Расширение регионального сотрудничества ЕС-Центральная Азия в области окружающей среды, изменения климата и воды» (WECOOP) и Общественного фонда «Центр водных инициатив» (ЦВИ).

Одним из ключевых вопросов обсуждения стало снижение нагрузки на водные и энергетические ресурсы, в рамках приоритета партнерства в целях обеспечения устойчивости новой стратегии ЕС и Центральной Азии, принятой в Совместном сообщении Европейскому Парламенту и Совету в мае т.г.

ЕС подтвердил свою постоянную поддержку реформам водного сектора в Казахстане и в регионе Центральной Азии.

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