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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан планирует экспортировать продукты питания в Японию и Южную Корею

CA-NEWS (KZ) -  Общий экспорт продукции агропромышленного комплекса за 2018 год увеличился на 24,5%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 3,5%, передает Казинформ.

«Для дальнейшего открытия доступа продукции АПК на зарубежные рынки планируется проведение переговоров с Израилем, Турцией, Кувейтом, Оманом, Японией, Южной Кореей, странами Европейского союза. При этом, с китайской стороной в 2018 году подписана Дорожная карта по согласованию импортных требований к приоритетной экспортоориентированной сельхозпродукции из Казахстана», - сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением.

Министр напомнил, что китайский рынок открыт для 13 товарных групп - рыбной продукции, племенных лошадей, замороженной баранины, меда, пшеницы, пшеничных отрубей, соевых боб, говядины и других.

«С иранской стороной согласованы ветеринарные требования на поставку живых овец, замороженной и охлажденной баранины, говядины, пищевого яйца. С королевством Саудовская Аравия согласован ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется экспорт говядины и баранины в Бахрейн», - отметил С. Омаров. В результате, по словам министра, экспорт продукции АПК в Китай увеличился на 30,4%, в страны Персидского залива (Катар, Кувейт, ОАЭ, КСА, Оман, Бахрейн) - в 4,1 раза, в Иран - 2,1 раза и в ЕС на 14,6%.

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