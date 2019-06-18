Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о займе для модернизации пунктов пропуска

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита", передает inbusiness.kz.

Соглашение было подписано в июне 2018 года в рамках визита президента Казахстана в Пекин.

Документом предусмотрено предоставление Экспортно-импортным банком Китая льготного кредита на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней Правительству Казахстана в лице Минфина для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение казахстанских пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза".

Кредит привязан к юаню и будет выдан под 2% годовых сроком на 20 лет. "Первые пять лет мы будем оплачивать только проценты - 2% в год, начиная с шестого года до последнего, 20-го года, будем оплачивать основную сумму долга", - пояснял ранее министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках займа планируется провести модернизацию и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска.

"Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году. Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны", - отмечал А. Смаилов.