Этой осенью в вузах Узбекистана и Казахстана начнется пилотный проект по обучению афганских женщин

CA-NEWS (UZ) - В сентябре этого года в университетах Узбекистана и Казахстана начнется обучение афганских женщин. Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

Данный образовательный проект был запущен совместно с этими странами в ООН. Разработка программы завершена и практическая реализация может начаться в 2019-2020 учебном году.

Первые студентки начнут обучаться в сентябре. Обучение начнется с английского языка и затем перейдет на сферы, которые обозначил сам Афганистан – это статистика и управление горнодобывающим сектором.

«Афганская сторона определила сектора, где им требуются квалифицированные сотрудники. Где-то 50, максимум 100 женщин будут участвовать в этой программе. Это пилотный проект, мы надеемся, если он будет успешный, то ООН и дальше будет его поддерживать», – сообщили в Европейской службе внешних связей.