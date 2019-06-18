Около 4 тыс. граждан задержаны во время митингов в Казахстане – МВД

CA-NEWS (KZ) - Около 4 тыс. граждан были задержаны во время митингов в Казахстане, сообщил министр внутренних дел (МВД) РК Ерлан Тургумбаев, передает КазТАГ.

«(…) 9, 10, 11, 12 и 13 (июня – КазТАГ) – в течение пяти суток в городах Республики Казахстан были проведены несанкционированные митинги. (…) Несанкционированные митинги прошли, в основном, в Нур-Султане, Алматы. (…) Казахстанская полиция специальные средства – это газы, резиновые дубинки и другие спецсредства не применяла, применялась только физическая сила для того, чтобы локализовать данные конфликты. Было задержано около 4 тыс. граждан, 3 тыс. из них до 15.00 были профилактированы и освобождены, 677 – были привлечены через суд к административному аресту, 305 – были привлечены к административному штрафу, то есть привлечены в соответствие административному кодексу (к ответственности – КазТАГ) около 1 тыс. граждан», - сказал Тургумбаев в кулуарах правительства во вторник.

Также он сообщил, что более 300 сотрудников полиции получили телесные повреждения, шесть из них находятся в госпитале.

«В части избиения граждан (…), если наносились телесные повреждения, президентом страны дано указание генеральному прокурору по всем фактам, где граждане считают, что они незаконно были задержаны либо им были нанесены телесные повреждения, они имеют право обратиться в генеральную прокуратуру и генеральная прокуратура даст правовую оценку», - резюмировал Тургумбаев.

По его словам, для наведения порядка были привлечены сотрудники полиции, в том числе и Национальной гвардии.

«Это были сотрудники СОБР, которые работают по охране общественного порядка. (…) У нас есть три формы одежды, и они отличаются у нас по цвету, по нанесению знаков», - сказал Тургумбаев, отвечая на вопрос о людях в черной одежде и без опознавательных знаков, которые участвовали в задержании граждан.

9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 12 июня. С площадей столицы и Алматы, по данным МВД РК, за эти дни увезли около 700 человек.