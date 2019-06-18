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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Госкомитет по водному хозяйству Туркменистана и Региональный экоцентр ЦА подписали документы о сотрудничестве

CA-NEWS (TM) -  Государственный комитет по водному хозяйству Туркменистана и Региональный экологический центр Центральной Азии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках международной конференции «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого развития ЦА», прошедшей в Ашхабаде. Об этом пишет информагентство Orient.

Документ отражает намерение сторон прилагать совместные усилия для укрепления сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами и нацелен на координацию и поддержку взаимных усилий.

Также на форуме были обсуждены приоритетные направления водной дипломатии, региональное сотрудничество и совместное управление трансграничными водными объектами.

На форуме выступили зарубежные эксперты – Каролина Милоу, руководитель Региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Динара Зиганшина, заместитель директора НИЦ МКВК, Сагит Ибатуллин, профессор, директор Международного учебного центра по безопасности плотин, а также представители фондов и программ ООН и других организаций.

Ими отмечены усилия стран в сфере управления водными ресурсами. Как заявляли эксперты, страны региона сумели создать национальные системы управления окружающей средой и водой. Еще бо́льший успех ожидается от реформ и заключенных соглашений в этой сфере.

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