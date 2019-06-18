Дни культуры Туркменистана проводятся в Тегеране

CA-NEWS (TM) - В столице Ирана Тегеране проводятся Дни культуры Туркменистана, передает новостное агентство Orient.

Дни туркменской культуры открылись праздничным концертом с участием артистов двух стран. В программе творческой акции – концерты, выставка декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел Туркменистана в Доме иранских художников, презентация книг в Национальной библиотеке, мастер-классы и другие встречи, круглый стол на тему «Шелкового пути», показ документальных фильмов.

Церемония открытия Дней культуры Туркменистана состоялась в воскресенье в комплексе исполнительских искусств «Вахдад», где выступили официальные лица с обеих сторон.

Одно из преставлений туркменские артисты дадут на территории телебашни Милад, являющейся одним из главных символов и достопримечательностей Тегерана.