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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане уже восьмая по счёту женщина пыталась продать своего ребенка

CA-NEWS (UZ) -  В Карши 15 июня задержали женщину, которая собиралась продать десятидневного младенца за $1 тысячу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

24-летняя А.Н., находившаяся в сговоре с 28-летним Ф.М, была задержана при продаже 10-дневного ребенка за 1000 долларов США. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По данным МВД, это по меньшей мере восьмой случай торговли детьми, выявленные за шесть месяцев текущего года.

По официальным данным, в 2017 году в Узбекистане зарегистрировано 305 случаев торговли людьми. Из них 72 ребенка, в том числе 61 новорожденных.

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