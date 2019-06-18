В Самарканде после вмешательства блогеров власти приостановили благоустройство Университетского бульвара

CA-NEWS (UZ) - Глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов 17 июня провел встречу с жителями, недовольными реконструкцией Университетского бульвара, именуемого в народе «Абрамовским бульваром», и успокоил блогеров.

Согласно источникам, хоким пообещал представителям общественности и блогерам, что «ни одно дерево не будет срезано».

Ранее в узбекском сегменте соцсетей было немало обсуждений и опасений жителей города о том, что при реконструкции могут быть вырублены многолетние деревья.

Как сообщил один из сотрудников по развитию туризма администрации Самаркандской области сказал, работы по благоустройству бульвара были приостановлены 17 июня.

«Мы не будем трогать на бульваре не только деревья, но и ветки. Был приглашён профессиональный ландшафтный дизайнер из-за рубежа, и на основании плана начались работы. Установленные в советское время бетонные плиты будут заменены. Будет построена специальная велодорожка с мягким покрытием. Будут установлены безлимитный вайфай и устройство для зарядки сотовых телефонов. В ходе выполнения этих работ, ни одно дерево не будет срезано», - сказал чиновник.

Известный узбекский блогер Умид Гафуров ранее выразил обеспокоенность на своей странице, отметив, что «бульвар в Самарканде может постичь участь Ташкентского сквера».

В соцсетях запустили хештег #нашБульвар в защиту от начала строительных работ на бульваре. Самаркандские активисты предложили пронумеровать каждое дерево. Кроме того, блогеры заявили, что не верят чиновникам.

В 1871 году губернатор города Александр Абрамов заложили Абрамовский бульвар на основе плана, утвержденного Туркестанским генерал-губернатором Константином Кауфманом.

В советское время бульвар был переименован в «Бульвар имени Горького» и после обретения независимости получил название «Университетский бульвар» .