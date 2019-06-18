Посол Словении аккредитован в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - По поручению Президента Гурбангулы Бердымухамедова председатель Меджлиса Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Словения в Туркменистане Бранко Раковеца, передает TDH.

От имени главы государства руководитель национального парламента поздравила полпреда с назначением на высокий дипломатический пост, пожелав успехов в деле укрепления дружбы и интенсификации взаимодействия между Туркменистаном и Словенией.

В ходе состоявшейся беседы особый акцент был сделан на реализации значимых программ и проектов по индустриализации страны, развитии сфер науки, образования, спорта и туризма. Подчёркивалось значение, которое придаётся в Туркменистане развитию инфраструктуры регионов, в частности, строительству в сельской местности современных школ и детских дошкольных учреждений, медицинских, культурных и спортивных центров.