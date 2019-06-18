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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зять Мирзиёева опубликовал в соцсетях видео танца со своей дочерью

CA-NEWS (UZ) -  Младший зять Шавката Мирзиёева Отабек Умаров опубликовал в Instagram видео, на котором он танцует вместе со своей дочерью. «Моя принцесса», – подписал видеоролик Умаров.

Отабек Умаров – председатель Федерации триатлона Узбекистана, приходится мужем младшей дочери президента Узбекистана Шахнозы Мирзиёевой. В январе прошлого года стало известно, что младшая дочь президента Узбекистана была назначена заместителем начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений при министерстве дошкольного образования. Данное ведомство было создано 30 сентября 2018 года президентским указом.

По некоторым сведениям, Отабек Умиров является «личным телохранителем» президента Узбекистана. Два года назад некоторые СМИ сообщали о том, что президент Мирзиёев назначил своего младшего зятя первым заместителем главы Службы безопасности президента.

Всего у Мирзиёева трое детей: дочери Саида и Шахноза, а также сын Миралишер.

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Моя принцесса Раниа ? #Раниа #папинадоча

Публикация от Otabek Umarov (@otabek_muhammadalievich)16 Июн 2019 в 2:43 PDT

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