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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший президент UEFA задержан по подозрению в фальсификации результатов жеребьевки на ЧМ по футболу 2022

CA-NEWS (CA) -  Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини задержан французской полицией в пригороде Парижа. Его подозревают в причастности к фальсификации результатов голосования, в результате которого право на проведение чемпионата мира 2022 года получил Катар, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Mediapart.

По делу также проходит бывший глава предвыборного штаба президента Франции Николя Саркози Клод Гуант.

Как пишет издание, коррупционный скандал разгорелся после того, как в британских СМИ появились сообщения о том, что бывший член исполкома FIFA Мохаммед Бин Хаммам заплатил более $5 млн чиновникам за то, чтобы Катар получил право провести ЧМ-2022.

Тогда никаких доказательств найдено не было, и в итоге FIFA заявила, что готова продолжать подготовку к чемпионату мира.

Напомним, выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Республика Корея и Япония.

Голосование проводилось в 4 тура, в первом туре из гонки за Мундиаль выбыла Австралия, во втором выбыла Япония, в третьем туре меньше всего голосов получила Республика Корея, борьба в решающем туре развернулась между американской и катарской заявкой, победу со значительным перевесом одержал Катар.

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