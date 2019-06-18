Более 117000 выпускников школ пройдут ЕНТ в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В текущем годы свыше 117 000 выпускников школ примут участие в Едином национальном тестировании, что необходимо для поступления в вуз.

Ход подготовки к тестированию был рассмотрен на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

«С 20 по 30 июня ЕНТ будет проводиться на базе 169 пунктов в 9 потоков. Всего в ЕНТ будет участвовать 117 242 человек, из них: 96 380 – выпускники школ текущего года или 71,6% от общего количества выпускников, 20 862 – выпускники колледжей и школ прошлых лет», сообщил министр образования и науки А. Аймагамбетов.

Для претендентов на получение образовательного гранта и обучения за счет государства в текущем году тестирование начнется 20 июня.

Глава правительства РК поручил акимам регионов взять на контроль вопрос организации участия обучающихся в ЕНТ.

«Готовность к проведению ЕНТ должна быть обеспечена на 100%. Задача Министерства образования и науки – четкая координация работы всех пунктов проведения тестирования», - отметил премьер.

Государственным органам поручено принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников ЕНТ.

В 2019 году ЕНТ проводится в 16 раз. С 2004 года в тестировании приняли участие 1 млн 775 тысяч человек.