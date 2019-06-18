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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголо-болгарский бизнес-форум пройдёт в Улаанбаатаре

CA-NEWS (MNG) -  Представители более 12 болгарских компаний во главе с министром экономики Болгарии примут участие в монголо-болгарском бизнес-форуме, который пройдёт в Улаанбаатаре 23 июня, сообщает Монцамэ.

Организатором форума выступают Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Агентство по поддержке малого и среднего предпринимательства Болгарии.

Предстоящий форум станет площадкой для установления и развития взаимовыгодных связей между монгольскими и болгарскими предпринимателями.

Ожидается, что на бизнес-форум с болгарской стороны приедут делегаты компаний, сфера деятельности которых связана с пищевой промышленностью, сельским хозяйством, легкой промышленностью, недвижимостью, туризмом, здравоохранением, металлургией и строительным сектором.

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