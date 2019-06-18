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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане разработаны новые пакеты медицинских услуг

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане с января 2020 года в силу вступят в силу новые законы по оказанию медицинской помощи в системе социального страхования. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что разработана трехуровневая система медицинского обеспечения населения.

Первый уровень (гарантированная бесплатная медицинская помощь – ГОБМП) обеспечит предоставление медпомощи за счет государства для граждан РК, оралманов и постоянно проживающих в стране иностранцев. В него входят первичная медико-санитарная помощь, скорая помощь, санитарная авиация и экстренная стационарная помощь, полный спектр медицинской помощи при хронических и социально-значимых заболеваниях.

Второй уровень (необходимо иметь обязательное медицинское страхование – ОСМС) – пакет услуг для застрахованного населения, который, кроме основной медпомощи, также включает консультативную, диагностическую, плановую стационарную помощь и бесплатное обеспечение лекарствами, реабилитацию и восстановительное лечение.

Третий уровень — это медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС. Они предоставляются платно или за счет добровольного медицинского страхования.

В настоящее время количество прикрепленного к медицинским учреждениям населения составляет 18,7 млн человек. Вместе с тем, в информационных системах выявлено 785 тыс. неприкрепленных граждан, что составляет более 4% населения.

В целом с 1 января 2020 года охват системой ОСМС прогнозируется на уровне 94,5% населения.

Биртанов подчеркнул, что внедрение новых пакетов ГОБМП и ОСМС в первую очередь направлено на повышение доступности медицинской помощи для социально уязвимых слоев населения. Сегодня для получения отдельных медицинских услуг законодательством определены 8 социально уязвимых категорий граждан, в том числе дети, беременные, многодетные матери, пенсионеры и т. д. С 2020 года при внедрении ОСМС законом определены 15 льготных категорий граждан. Эти лица (их число составит порядка 10,9 млн человек) будут застрахованы государством.

В рамках внедрения ОСМС расширится доступность ряда услуг, в том числе: дорогостоящих диагностических услуг, по ним финансирование вырастет в 3 раза; стоматологических услуг – финансирование на них увеличится в 2,3 раза.

До 1 сентября текущего года все нормативные акты будут приведены в соответствие с новыми подходами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

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