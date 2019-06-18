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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Безработный из Узбекистана развратил несовершеннолетнего парня в Петербурге

CA-NEWS (UZ) -  В полицию Петербурга обратилась жительница города, заявившая, что ее несовершеннолетнего сына развратил неизвестный мужчина.

Женщина заявила, что якобы преступление было совершено 17 июня во дворе дома на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Петербурга. Сотрудники полиции выехали на место и через 37 минут после обращения по указанному адресу задержали подозреваемого, 29-летнего гражданина республики Узбекистан, пишет издание "Невские новости".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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