Безработный из Узбекистана развратил несовершеннолетнего парня в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - В полицию Петербурга обратилась жительница города, заявившая, что ее несовершеннолетнего сына развратил неизвестный мужчина.

Женщина заявила, что якобы преступление было совершено 17 июня во дворе дома на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Петербурга. Сотрудники полиции выехали на место и через 37 минут после обращения по указанному адресу задержали подозреваемого, 29-летнего гражданина республики Узбекистан, пишет издание "Невские новости".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.