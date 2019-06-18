Второкласснице, прочитавшей Мирзиёеву стихи о президентских инициативах, вручили автомобиль

CA-NEWS (UZ) - 1 июня этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Бустон в Букинском районе Ташкентской области.

Во время визита главы государства второклассница 27-й средней школы Фазилат Якубова прочитала Мирзиёеву свое стихотворение под названием «Пять инициатив президента». Тогда президент распорядился о подарке отцу девочке автомобиля, за созданные условия для развития творческих способностей девочки.

Как сообщило УзА, на днях президент выполнил своё обещание, Фазилат Якубовой был вручен подарок президента - новый автомобиль "Кобальт".

Кроме того, детская музыкально-художественная школа №19 этого же района получила президентский подарок - автобус Isuzu.

Президентский подарок вручил исполняющий обязанности хокима (главы) Ташкентской области Рустам Холматов.