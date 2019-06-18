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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Казахстана появится планетарий космического центра

CA-NEWS (KZ) -  Одним из новых объектов туристической карты Нур-Султана может стать планетарий центра АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», который будет вмещать около 300 зрителей. Информация об этом появилась на сайте городского акимата.

Планируется, что он будет включать музей космоса, большой административно-хозяйственный блок, большой офисный центр.

Планетарий будет одним из встречающих объектов на объездной части города со стороны поселка Косшы и аэропорта.

В настоящее время уже построена первая очередь проекта, включающая музей космоса и макеты космических кораблей.

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