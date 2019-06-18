РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Руководителей филиала «Казавтожол» подозревают в хищении 500 млн тенге в Мангистау

CA-NEWS (KZ) -  В хищении бюджетных средств подозреваются руководители Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол», передает NUR.KZ со ссылкой на антикоррупционную службу.

Департаментом Антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены неоднократные факты получения взяток и хищения бюджетных средств директором Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» и его заместителем.

В ведомстве уточнили, что они подозреваются в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области.

Хищения бюджетных средств в сумме более 500 млн тенге осуществлялись указанной группой путем подписания фиктивных актов выполненных работ.

«Руководители Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых будет вынесен судом.

Между тем, в Мангистауском областном филиале АО «НК «Казавтожол» сообщили, что подозреваемые уже не являются их сотрудниками.

Заподозренный в коррупции директор был уволен 4 июня, а его зам - 3 числа текущего месяца.

11 июня на должность директора филиала был назначен Айбек Айдарбеков.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монголия стремится к взаимовыгодному партнерству с Японией, - президент Баттулга
  • Мощная буря сорвала крыши с многоэтажек в Каракалпакстане
  • В Казахстане будет принят закон о проведении санкционированных демонстраций
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×