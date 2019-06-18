Руководителей филиала «Казавтожол» подозревают в хищении 500 млн тенге в Мангистау

CA-NEWS (KZ) - В хищении бюджетных средств подозреваются руководители Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол», передает NUR.KZ со ссылкой на антикоррупционную службу.

Департаментом Антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены неоднократные факты получения взяток и хищения бюджетных средств директором Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» и его заместителем.

В ведомстве уточнили, что они подозреваются в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области.

Хищения бюджетных средств в сумме более 500 млн тенге осуществлялись указанной группой путем подписания фиктивных актов выполненных работ.

«Руководители Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых будет вынесен судом.

Между тем, в Мангистауском областном филиале АО «НК «Казавтожол» сообщили, что подозреваемые уже не являются их сотрудниками.

Заподозренный в коррупции директор был уволен 4 июня, а его зам - 3 числа текущего месяца.

11 июня на должность директора филиала был назначен Айбек Айдарбеков.