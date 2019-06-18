Адвокат Гульнары Каримовой: «Она много раз теряла сознание»

- Узбекистан, общество
- 17:10, 18 июня 2019
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|Продолжение: Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме
|Предыстория: Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о психологическом давлении на Гульнару Каримову
CA-NEWS (UZ) - Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа в своем Твиттере вновь сообщил, что его подзащитной не оказывается медицинская помощь, и она находится в плохом состоянии.
«Вернулся из Зангиоты. Подзащитная в плохом состоянии. Высокое давление. Нога полностью забинтована. Никаких медицинских процедур. Много раз падала в обморок. Основной вопрос к правительству [Узбекистана]: Зангиота, почему, до каких пор? Прекратите это произвольное задержание», - пишет Грегуар Манжа.
Ранее, 15 июня, адвокат писал, что возращается в Узбекистан, чтобы прекратить произвольный арест и добиться доступа Гульнары Каримовой к медицинской помощи.
«Эта ситуация, которая является позором для Узбекистана, не может продолжаться», - написал он ранее в Твиттере.
#Karimova #Uzbekistan Back from Zangiota. Client in bad shape. High blood pressure. Leg fully bandaged. No medical treatments. Fainted many times. Basic question to this government : Zangiota, why + until when? Stop this arbitrary detention.— Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 17 июня 2019 г.