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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Адвокат Гульнары Каримовой: «Она много раз теряла сознание»
Продолжение: Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьмеПредыстория: Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о психологическом давлении на Гульнару Каримову

CA-NEWS (UZ) -  Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа в своем Твиттере вновь сообщил, что его подзащитной не оказывается медицинская помощь, и она находится в плохом состоянии.

«Вернулся из Зангиоты. Подзащитная в плохом состоянии. Высокое давление. Нога полностью забинтована. Никаких медицинских процедур. Много раз падала в обморок. Основной вопрос к правительству [Узбекистана]: Зангиота, почему, до каких пор? Прекратите это произвольное задержание», - пишет Грегуар Манжа.

Ранее, 15 июня, адвокат писал, что возращается в Узбекистан, чтобы прекратить произвольный арест и добиться доступа Гульнары Каримовой к медицинской помощи.

«Эта ситуация, которая является позором для Узбекистана, не может продолжаться», - написал он ранее в Твиттере.

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