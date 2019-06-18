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  18 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пакистан просит снижения цены на туркменский газ до начала прокладки ТАПИ по своей территории

CA-NEWS (TM) -  Пакистан обратился к Туркменистану с просьбой пересмотреть цену на газ в рамках договора стоимостью $8 млрд., до начала прокладки трубопровода на территории Пакистана, передает Радио «Азатлык» со ссылкой на пакистанское издание The News.

Как сообщает издание, делегация высокопоставленных чиновников туркменской газовой компании посетит Пакистан до конца текущего месяца и начнет переговоры с пакистанской стороной.

Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года.

API Pipeline Company Limited, оператор строительства газопровода, планирует начать подачу газа в Индию с территории Туркменистана в начале 2020 года. По этой трубе протяженностью 1,814 км и стоимостью около $10 млрд планируется поставлять 33 миллиарда куб.метров газа в год с месторождения Галкыныш.

В июне 2016 года Туркменистан заявил о том, что выделил более 45 миллионов долларов для финансирования начального этапа строительства газопровода ТАПИ. Изначально планировалось завершить реализацию проекта к декабрю 2019 года. Позднее этот срок несколько раз отодвигался.

23 февраля 2018 года руководители стран участниц проекта - Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии дали старт строительству афганской части газопровода ТАПИ.

Туркменистан планирует через газопровод ТАПИ доставлять в Пакистан и Индию 33 миллиарда кубометров газа ежегодно.

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