Женщин, пришедших на прием к главе Комитета женщин Узбекистана, арестовали на срок от 3 до 10 суток

CA-NEWS (UZ) - Группа женщин, пришедших на прием к председателю Комитета женщин Узбекистана Танзиле Нарбаевой, была задержана солдатами Национальной гвардии. Об этом сообщили сами задержанные женщины, сообщает centralasian.org.



В приговоре административного суда Мирзо-Улугбекского района города Ташкента, вынесенного 21 мая этого года, говорится, что Гульбахор Тошматова, Малика Хаитова, Мухаббат Акбарова и Гульбахор Каримбекова «были задержаны, когда вышли на дорогу, по которой передвигается кортеж главы государства, и пытались выступить там с обращением».

Районный административный суд приговорил четырех женщин к различным срокам административного ареста за то, что они «выражались в адрес военнослужащих Национальной гвардии нецензурными словами, подняли шум, сопротивлялись сотрудникам Нацгвардии и отказались подчиниться их законным требованиям».

21 мая административный суд Мирзо-Улугбекского района приговорил Гульбахор Тошматову и Малику Хаитову к трем суткам, а Мухаббат Акбарову и Гульбахор Каримбекову – к 10 суткам административного ареста.

Однако сами женщины, рассказали совсем иную версию произошедшего.

​– Мы сидели на айване рядом со зданием Комитета женщин Узбекистана. К нам подошли солдаты Нацгвардии и сказали, что нам нельзя сидеть в этом месте. В ответ мы объяснили им, что нас пригласили на прием и мы ждем, когда сотрудники Комитета позовут нас внутрь. После этого женщин, которые не подчинились требованиям солдатов Нацгвардии, увезли в РОВД Мирзо-Улугбекского района. В отношении женщин, которые не стали сопротивляться им, физическую силу не применяли. В отделение милиции нас доставили в 9:30 утра, там мы пробыли до 3-х часов дня. Затем нас привезли в суд и в 7 часов вечера вынесли приговор об административном аресте, ​– рассказала нашему репортеру Гульбахор Тошматова.

Она говорит, что группа женщин решила обратиться в Комитет женщин после многолетних обращений в различные государственные структуры, которые не дали никакого положительного результата. Женщины надеялись, что глава Комитета Танзила Нарбаева выслушает их проблемы и поможет в их решении.

Как говорит Гульбахор Тошматова, на протяжении последних трех лет она борется против незаконного увольнения с должности директора одной из ташкентских школ.

Еще одна из арестованных женщин, Мухаббат Акбарова, рассказывает, что неоднократно и безуспешно обращается в Бюро принудительного исполнения с просьбой взыскать с бывшего прокурора сумму, которую она давала ему в долг.

Малика Хаитова, приговоренная к трем суткам административного ареста, жалуется, что суды постоянно откладывают процессы по имущественному спору между ней и ее бывшим супругом, который является гражданином Кыргызстана.

По словам жительницы Ташкента Гульбахор Каримбековой, которая тоже оказалась в числе арестованных женщин, причиной ее обращения в Комитет женщин Узбекистана стала незаконная судимость ее мужа.

Это не первый случай, когда в Узбекистане граждан, пришедших к зданию администрации президента или других вышестоящих инстанций задерживают, предъявив им обвинения в «хулиганстве» или «неподчинении законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».