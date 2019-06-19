В Таджикистане поднимают цены на препараты крови для переливания

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане на 15% подорожала плазма крови для переливаний. Стоимость ста граммов теперь – почти $13. Для жителей страны, которым нужна кровь для переливаний или плановых операций, это существенная сумма.

У жительницы города Гиссар Фарзоны Наимовой три дочери, у них генетическое заболевание, связанное с выработкой тромбоцитов в крови. Девочкам требуется переливание препаратов крови, в частности, плазмы. На регулярные инфузии семья тратит около $40. Фарзона воспитывает дочерей одна, и для нее эта сумма – половина ежемесячного дохода.

"У меня не всегда есть деньги на плазму. Я мать-одиночка с тремя детьми. Используем уколы специального препарата вместо плазмы", – рассказывает Фарзона.

Препараты крови таджикистанцы вынуждены оплачивать из своего кармана, если речь идет о плановой операции или терапии. В случае ДТП, другого ранения или экстренного переливания во время операции его сделают за счет государства.

Для людей с низким уровнем дохода, как у Фарзоны, есть возможность получить препараты крови бесплатно или по льготной цене, но в медицинских центрах об этом не сообщают, и многие жители небольших городов и сел просто не знают, как встать на специальный учет.

По словам врачей, повышать стоимость плазмы они вынуждены из-за очередного роста цен на расходные материалы, которые ввозят в страну из-за рубежа. Большая часть доходов центров переливания крови уходит на обновление оборудования, а платить за это придется пациентам, объясняет представитель Центра крови в Душанбе Азмиддин Кутбиддинов.

При этом недостатка в донорах и донорской плазме в Таджикистане сейчас нет, рассказывает Кутбиддинов. Донору в зависимости от группы крови и ее резуса платят за разовое донорство от $5 до $15 и предоставляют льготы: например, прибавляют 10% к пенсии. "С каждым годом количество доноров увеличивается на 8-10%. Сейчас по стране около 50 тысяч доноров. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить плазмой в среднем 90 тысяч нуждающихся", – говорит сотрудник Центра крови.