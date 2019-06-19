РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2020 году

CA-NEWS (CA) -  Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, передает РИА Новости.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории… Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года… Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

Мероприятие, где выступает Трамп, проходит в городе Орландо в штате Флорида. Его нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании: Трамп не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию. Объявление носит исключительно формальный характер, так как фактически свою предвыборную кампанию действующий президент начал в своей инаугурационной речи, когда по сложившейся в США традиции заявил о желании баллотироваться на второй срок.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Около 4 тыс. граждан задержаны во время митингов в Казахстане – МВД
  • ООН: К концу 21 века численность мирового населения достигнет 11 млрд человек
  • Жерар Депардье снимется в фильме об Узбекистане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×