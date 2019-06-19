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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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21 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии

CA-NEWS (CA) -  Число пострадавших от землетрясения на северо-западе Японии возросло до 21 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

В четырех префектурах, испытавших на себе влияние землетрясения магнитудой 6,7 в районе префектуры Ямагата, пострадал 21 человек.

Землетрясение произошло в 22.22 (16.22 МСК) во вторник недалеко от префектуры Ямагата. Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Наиболее сильно землетрясение ощутили жители префектур Ямагата – сила толчков достигала 6+ по семибальной японской шкале, и Ниигата – 6. У побережья было зафиксировано цунами до 10 сантиметров.

За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, в этом районе ощущались 18 афтершоковых толчков.

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