Около 2 млн гектаров земель в Казахстане не используются

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане нашли почти 2 млн гектаров неиспользуемых земель. Сейчас принимаются меры по возврату их в госсобственность, сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

После проведенного аудита некоторые собственники пустующих участков начали осваивать их. Около 1 млн гектаров в ближайшее время введут в сельхозоборот, уточнил министр.

«По республике в течение последних трех лет всего выявлено не используемых по назначению больше семи млн га сельхозземель, в том числе пашни и пастбища. Благодаря принятым мерам два млн га земель начали осваиваться прежними собственниками земельных участков и землепользователями,» - говорит министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

Также Министерство сельского хозяйства планирует внедрить аграрные расписки. По ним можно будет получить средства под будущие урожаи. Одной из главных проблем казахстанских фермеров, по словам министра сельского хозяйства, по-прежнему остается недоступность финансирования. При этом отечественные банки из года в год сокращают объемы кредитования.