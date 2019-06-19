Узбекистан и Россия подписали меморандум об обеспечении биологической безопасности

CA-NEWS (UZ) - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его узбекистанский коллега Виктор Махмудов подписали в Уфе меморандум о взаимопонимании между аппаратами совбезов двух стран по вопросам обеспечения биологической безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин, передает ТАСС.



"Собеседники отметили, что, учитывая трансграничный характер таких рисков и угроз, необходимы совместные и согласованные действия по их предупреждению", - сказал Аношин.

Подписание состоялось на полях проходящей в Уфе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.