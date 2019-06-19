Казахстан экспортирует около 800 товаров в 120 стран

CA-NEWS (KZ) - Казахстан экспортирует около 800 товаров в 120 стран. Основными экспортными товарами обрабатывающей промышленности являются ферросплавы,необработанный цинк, рафинированная медь, уран, нефтяные газы, трансформаторы и аккумуляторы (51% несырьевого экспорта дает металлургия). Ежегодно экспортная корзина Казахстана пополняется в среднем на 5-6 товарных позиций, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2018 году несырьевой экспорт Казахстана составил 15,7 млрд. долл. США (в 2017 году 15,6 млрд. долл. США). Вырос экспорт минеральных продуктов на 14,6% (нефтепродукты, кокс и полукокс из каменного угля, битум нефтяной), машиностроении на 11%, продовольственных товаров на 7,6%, химической промышленности на 2,6% (удобрения, фосфор желтый, полимеры),

«В 2018 году мы впервые начали экспортировать на рынок ОАЭ мёд в промышленных объемах (КХ «Пасека», ВКО, 5 тонн на сумму 2 млн.долл.США). Кроме того, впервые на рынок Китая мы стали поставлять отечественное мясо (замороженная баранина, ТОО «Кублей» ЗКО, 20 тыс.тонн, 96 млн.долл.США) и казахстанское мороженое (ТОО «ШинЛайн, на сумму 3 млн.долл.США). В целях развития и продвижения экспорта сегодня, отечественным экспортерам оказываются различные финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки. Ежегодно, более 40 экспортеров получают финансовую и более 400 экспортеров сервисную поддержку», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр на отчетной встрече с населением.

Оператором финансовых мер поддержки является АО «НУХ «Байтерек» в лице Банка развития Казахстана, Фонда «Даму» и АО «КазахЭкспорт».

Выделенные в целях продвижения экспорта средства позволят увеличить объемы страхования и гарантирования, возместить транспортные расходы и предоставить широкую сервисную поддержку экспортерам (выставки, маркетинг, комплексный анализ рынков сбыта и возмещения части затрат на сертификацию).

Кроме того, по данным министра, в текущем году впервые предусмотрено возмещение транспортных расходов экспортерам при экспорте готовых товаров. Учитывая отдаленность от крупных рынков сбыта, доля транспортировки в себестоимости товара составляет до 30%, что существенно сказывается на ценовой конкурентоспособности на экспортных рынках. Так, возмещение затрат предусматривается за перевозку продукции железнодорожным (оплата тарифа за МЖС, локомотивную тягу и грузовые коммерческие работы) и автомобильным транспортом (не более 300 тенге за 1 км пробега).

В целом, принимаемые системные меры поддержки экспортеров позволят создать условия для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза до 2022 года.