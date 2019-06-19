В роддоме Самарканда за сутки погибли пять младенцев; роженице подсунули тело чужого ребёнка

CA-NEWS (UZ) - В областном перинатальном центре в Самарканде пять младенцев погибли в период с 28 февраля по 1 марта 2019 года. В данном центре 28 февраля тело одного из погибших новорожденных было выдано 21-летней Гулжахон Каримовой.

По словам родственников женщины, при проведении анализа ДНК выяснилось, что это был чужой ребёнок, передает centralasian.org.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила эту информацию, назвав «очень серьезным инцидентом» в Самарканде, создана специальная следственная группа, дело взято под контроль.

Гулжахон Каримова родила утром 28 февраля в областном перинатальном центре и акушерки сообщили ей, что ребёнок - девочка. Однако радость молодой мамы была недолгой - врачи в тот же вечер сообщили ей, что ребёнок мертв, и выдали женщине труп мальчика.

Гулжахон Каримова и ее родственники заподозрили неладное в этом и обратились в отделение внутренних дел города Самарканда с просьбой провести до захоронения анализ тела на ДНК. Лаборатория ДНК Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы имени Х. Сулеймановой подтвердила подозрения - ребенок оказался чужим.

Историю Гульжахон, которая до сих пор не может прийти в себя от психологического удара, рассказала ее мать, Гуландом Каримова. «Когда мы омывали труп младенца, мы увидели, что это мальчик, и я сразу же пошла в роддом и сказала: «Вы написали, что родилась девочка, а это ведь мальчик?». На что в роддоме ответили: «мы напишем вам, что это мальчик, что за проблемы». Затем мы сдали наанализ ДНК. Тело ребёнка мы получили после экспертизы, 2 дня спустя, и после этого мы похоронили. Вышедшие через четыре месяца результаты анализа показывают, что ребенку на 100 процентов не наш. Мы похоронили чужого мальчика», - рассказала Каримова.

Собеседница говорит, что есть основания полагать, что ребенка умышленно заменили в роддоме и что оснований для подозрений много. «Они или умышленно подменили нашего ребёнка на мёртвого, отдав нашего другим людям, или же в роддоме перепутали мертвых детей. Врачи в роддоме сказали, что в этот день погибли пять детей. Если нашего ребёнка подменили на мёртвого, это ещё благо, но если они перепутали нашего с другими мертвыми детьми, то в какой могиле мне теперь искать нашего?», - плачет Гуландом Каримова.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила информацию, предоставленную Каримовой. По данным пресс-службы генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье 124 Уголовного кодекса Узбекистана.

Генеральная прокуратура также сообщила, что в Перинатальном центре Самаркандской области 27 февраля 2019 года с 08:00 часов до 1 марта 2019 года было 36 рожениц и родились 37 детей. «Из этих новорожденных 5 детей умерли по различным причинам в период с 28 февраля по 1 марта 2019 года», - говорится в официальном сообщении.

О точных причинах смерти пяти детей в роддоме не сообщается.

Представитель Управления здравоохранения Самаркандской области заявил, что ему ничего не известно об этом инциденте.