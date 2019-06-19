Производство золота в Казахстане в январе-мае увеличилось на 7,8%

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в январе-мае 2019 года объем производства необработанного и полуобработанного золота или в виде порошка составил 39 607 кг, что на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, передает Казинформ со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде объем производства необработанного и полуобработанного серебра или в виде порошка составил 400 235 кг, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Объем производства необработанного алюминия, оксида алюминия составил 676 942 тонн (уменьшение производства по сравнению с январем-маем прошлого года на 8%), необработанного рафинированного свинца - 56 031 тонн (-12,4%), необработанного цинка - 136 507 тонн (-0,9%) и необработанной рафинированной, нелегированной меди - 188 185 тонн (+11,2%).