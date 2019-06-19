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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Осенью в КНР пройдёт монголо-китайское ЭКСПО

CA-NEWS (MNG) -  С целью реализации совместной декларации о развитии комплексного стратегического партнёрства между Монголией и КНР, в сентябре 2019 года в городах Хухо-хото и Улаанцав автономного района Внутренней Монголии КНР в третий раз пройдёт монголо-китайское ЭКСПО, передает Монголия Сейчас.

При Правительстве Монголии создана рабочая группа под руководством министра продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Ч.Улаана для обеспечения подготовки к проведению мероприятия.

Мероприятие будет проведено для ознакомления с инвестиционными проектами. Предполагается проведение заседаний, форума, выставки-ярмарки, мероприятий по культурному обмену.

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