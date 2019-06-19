РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Представители США, Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

CA-NEWS (CA) -  Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук на следующей неделе посетит Париж, где планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками из Великобритании, Франции и Германии. Представители четырех стран намерены обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, переговоры запланированы на 27 июня. Другие детали предполагаемой встречи пока не известны.

В Госдепе никак не прокомментировали эту информацию, передает Коммерсант.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран и якобы из-за исходящей от него угрозы намерены отправить на Ближний Восток около 1 тыс. военных. Тегеран свою вину отрицает.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сын президента Туркменистана назначен хякимом Ахалского велаята
  • Жерар Депардье снимется в фильме об Узбекистане
  • Около 4 тыс. граждан задержаны во время митингов в Казахстане – МВД
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×