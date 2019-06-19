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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Население Узбекистана достигнет 50 миллионов в 2058-м году - доклад ООН

CA-NEWS (UZ) -  Население Узбекистана к 2058 году достигнет 50 миллионов человек, следует из демографического доклада (.xlsx) ООН.

Согласно оптимистичному прогнозу, на рубеже 2057-2058 годов в Узбекистане будет проживать около 50 миллионов человек, а к 2100 году численность населения может достигнуть 65 миллионов.

При неблагоприятном развитии событий аналитики предполагают, что пик по численности населения Узбекистана придется на середину XXI века (39 миллионов), а затем этот показатель пойдет на спад. К концу столетия в таком случае в Узбекистане будет проживать даже на 7 миллионов человек меньше, чем сегодня. Средний уровень численности на 2050 год составляет 43 миллиона, но к концу столетия может снизиться примерно до 35-37 миллионов жителей.

Аналогичные демографические тенденции наблюдаются и в соседнем Таджикистане. По данным авторов доклада, при пессимистичном раскладе к концу столетия в Таджикистане будет примерно вдвое больше жителей, чем сейчас, а при более оптимистичных ожиданиях южный сосед Узбекистана и вовсе может практически сравняться с ним по численности населения – 51 миллион граждан Таджикистана против 57 миллионов узбекистанцев к 2100 году.

По прогнозу ООН население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. 50% общего прироста населения в ближайшие три десятилетия будут приходиться на долю всего девяти стран — это Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.


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