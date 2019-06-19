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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан рассматривает возможность увеличения поставок дизельного топлива в Украину

CA-NEWS (TM) -  Трейдинговая структура Туркменбашинского комплекса НПЗ компания Turkmen Petroleum оценивает возможность увеличения поставок дизельного топлива на украинский рынок в 2019 г. на 40%, до 250-260 тыс. тонн. Об этом на Black Sea Petroleum Trading 2019 сказал операционный менеджер компании Чарыгулы Ювшанов, передает enkorr.

«По нашим оценкам рост возможен на уровне 40%. Ресурсы компании позволяют это сделать», - сообщил операционный менеджер Turkmen Petroleum.

В компании отметили, что логистические возможности позволяют отгружать дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов в украинские порты круглогодично. При этом с экономической точки зрения наиболее привлекательным является маршрут поставки по Вологодскому судоходному каналу, навигационный период по которому ограничен апрелем-ноябрем. «Потенциал увеличения велик, но он зависит от ценовой конъюнктуры», - отметил менеджер Turkmen Petroleum.

В Turkmen Petroleum подчеркнули, что компания гарантирует качество топлива и соответствие показателей по содержанию серы на уровне стандарта Евро-5.

«Контроль качества осуществляется на всех уровнях - от завода до терминала, чтобы всегда соответствовать стандартам», - отметил Ч.Ювшанов.

Напомним, сезон поставок туркменского дизельного топлива в украинские порты Skywalk Trading начала в конце апреля.

В 2018 г. поставки дизельного топлива из Туркменистана составили 187 тыс. тонн.

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