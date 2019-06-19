Газпром проводит переговоры с Туркменистаном касательно поставок газа

Пуск природного газа в жилые массивы и населенные пункты Кыргызской Республики

CA-NEWS (TM) - Газпром проводит переговоры по возможным поставкам газа из Туркменистана на среднесрочную перспективу, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя компании.

Срок действия текущего краткосрочного соглашения с Туркменистаном истекает в этом месяце.