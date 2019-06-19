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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Газпром проводит переговоры с Туркменистаном касательно поставок газа
Пуск природного газа в жилые массивы и населенные пункты Кыргызской Республики
Пуск природного газа в жилые массивы и населенные пункты Кыргызской Республики

CA-NEWS (TM) -  Газпром проводит переговоры по возможным поставкам газа из Туркменистана на среднесрочную перспективу, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя компании.

Срок действия текущего краткосрочного соглашения с Туркменистаном истекает в этом месяце.

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