Газпром проводит переговоры с Туркменистаном касательно поставок газа
- Туркменистан, экономика
- 10:51, 19 июня 2019
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Пуск природного газа в жилые массивы и населенные пункты Кыргызской Республики
CA-NEWS (TM) - Газпром проводит переговоры по возможным поставкам газа из Туркменистана на среднесрочную перспективу, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя компании.
Срок действия текущего краткосрочного соглашения с Туркменистаном истекает в этом месяце.