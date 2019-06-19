РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американский джазовый квартет даст концерты в 3 туркменских городах

CA-NEWS (TM) -  Американский джазовый квартет Ари Роланда даст концерты в трех городах Туркменистана: Мары, Туркменабат, Ашгабат с 27 по 30 июня, сообщает Посольство США.

«В квартете Ари Роланда четыре нью-йоркских джазовых музыканта: Ари Роланд (контрабас), Джон Моска (тромбон), Заид Нассер (альтовый саксофон), и Кейт Балла (ударные). Это будет уже шестой визит лидера группы Ари Роланда в Туркменистан», - отметили в Посольстве.

Вход на все концерты бесплатный.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сын президента Туркменистана назначен хякимом Ахалского велаята
  • В Таджикистане убийцу режиссёра Марка Вайля осудили на пожизненное и передали властям Узбекистана
  • Около 4 тыс. граждан задержаны во время митингов в Казахстане – МВД
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×