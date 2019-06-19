Американский джазовый квартет даст концерты в 3 туркменских городах

CA-NEWS (TM) - Американский джазовый квартет Ари Роланда даст концерты в трех городах Туркменистана: Мары, Туркменабат, Ашгабат с 27 по 30 июня, сообщает Посольство США.

«В квартете Ари Роланда четыре нью-йоркских джазовых музыканта: Ари Роланд (контрабас), Джон Моска (тромбон), Заид Нассер (альтовый саксофон), и Кейт Балла (ударные). Это будет уже шестой визит лидера группы Ари Роланда в Туркменистан», - отметили в Посольстве.

Вход на все концерты бесплатный.