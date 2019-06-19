В Алматы продлен арест экс-банкиру Жомарту Ертаеву

CA-NEWS (KZ) - Санкция в виде содержания под стражей для Жомарта Ертаева была продлена еще на два месяца, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе алматинского городского суда, специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил содержание под стражей Жомарта Ертаева до пяти месяцев, то есть до 15 августа.

Экс-банкира Жомарта Ертаева доставили в Алматы в середине марта 2019 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей исчисляется с 15 марта 2019 года. Ранее, в 2018 году, Медеуским судом было вынесено постановление об аресте Ертаева заочно.

Весной прошлого СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. В первых числах января 2019 года стало известно, что Жомарта Ертаева в Москве взяли под стражу. 14 ноября 2018 года Генеральная прокуратура Казахстана вынесла новое постановление о квалификации деяний подозреваемого по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Ертаев заочно обвиняется в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK".