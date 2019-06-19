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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Магазин туркменских ковров ручной работы открылся в Дубаи

CA-NEWS (TM) -  16 июня 2019 года в городе Дубаи, ОАЭ в торговом центре Al Fattan Marine Towers состоялось торжественное открытие магазина туркменских ковров ручной работы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители Министерства текстильной промышленности, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана во главе с заместителем министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана К.Маммедовом, а также представители компаний ОАЭ.

В течении мероприятия одним из торжественных моментов было исполнение туркменских музыкантов национальной туркменской музыки и показ модной одежды, образцы которой были подготовлены туркменскими дизайнерами.

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