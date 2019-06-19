РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Королю Иордании

CA-NEWS (TM) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана О.Чарыев вручил Королю Иорданского Хашимитского Королевства господину Абдулле II бин Хусейну верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Иорданском Хашимитском Королевстве (с резиденцией в Эр-Рияде) 17 июня, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

В начале встречи Король Иорданского Хашимитского Королевства передал слова приветствия Президенту Туркменистана, а также высоко оценил будущее двухсторонних отношений между двумя странами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане убийцу режиссёра Марка Вайля осудили на пожизненное и передали властям Узбекистана
  • ООН: К концу 21 века численность мирового населения достигнет 11 млрд человек
  • Около 4 тыс. граждан задержаны во время митингов в Казахстане – МВД
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×