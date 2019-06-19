Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Королю Иордании

CA-NEWS (TM) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана О.Чарыев вручил Королю Иорданского Хашимитского Королевства господину Абдулле II бин Хусейну верительные грамоты в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Иорданском Хашимитском Королевстве (с резиденцией в Эр-Рияде) 17 июня, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

В начале встречи Король Иорданского Хашимитского Королевства передал слова приветствия Президенту Туркменистана, а также высоко оценил будущее двухсторонних отношений между двумя странами.