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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан отменил дресс-код для тренеров футбола

CA-NEWS (UZ) -  Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛ) отменила дресс-код для тренеров отечественных футбольных клубов.

Напомним, ранее согласно правилам ПФЛ тренеров в принудительном порядке обязывали носить галстуки и костюмы во время матчей. Это вызвало бурю негодования со стороны тренеров.

"По результатам изучения мирового опыта было принято решение отменить принудительное ношение галстука и костюма для тренеров национального чемпионата. Кроме того, для создания дополнительных комфортных условий тренерам разрешено надевать во время матча спортивную экипировку с символикой клуба", – отмечается в сообщении Профессиональной футбольной лиги.

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