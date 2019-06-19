Узбекистан отменил дресс-код для тренеров футбола

CA-NEWS (UZ) - Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛ) отменила дресс-код для тренеров отечественных футбольных клубов.

Напомним, ранее согласно правилам ПФЛ тренеров в принудительном порядке обязывали носить галстуки и костюмы во время матчей. Это вызвало бурю негодования со стороны тренеров.

"По результатам изучения мирового опыта было принято решение отменить принудительное ношение галстука и костюма для тренеров национального чемпионата. Кроме того, для создания дополнительных комфортных условий тренерам разрешено надевать во время матча спортивную экипировку с символикой клуба", – отмечается в сообщении Профессиональной футбольной лиги.