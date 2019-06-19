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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зеленский прокоментировал инцидент с трясущейся Меркель

CA-NEWS (CA) -  В Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским почувствовала себя плохо. Во время исполнения государственных гимнов немецкий лидер начала сильно дрожать. По сообщениям СМИ, неподвижно стоящий рядом с германским политиком Зеленский не предпринял никаких действий.

Как заявил президент Украины, Меркель была рядом с ним в безопасности. Именно поэтому украинский лидер не предпринял никаких попыток помочь немецкому канцлеру, передает Bild. Поступок Зеленского вызвал осуждение в Сети, хоть и соответствовал протокольному поведению.

Приступ сильного тремора, по словам самой Меркель, был связан с обезвоживанием организма из-за жаркой погоды. В Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов. Канцлер ФРГ почувствовала себя лучше, когда выпила несколько стаканов воды.

Уукраинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером.

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