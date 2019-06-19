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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые из Казахстана смогут стажироваться в Европейской организации по ядерным исследованиям

CA-NEWS (KZ) -  Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством РК и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) в научно-технической сфере, передает Казахстанская правда.

Как поясняется в заключении Мажилиса, Соглашение позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.

Европейская организация по ядерным исследованиям является ведущей мировой организацией в сфере исследований физики элементарных частиц. После вступления в силу Соглашения молодые ученые и специалисты Казахстана получат возможность проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках CERN.

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