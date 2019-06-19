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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мажилис принял поправки по ЖКХ, государственной службе и противодействию коррупции

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Нурлана Нигматулина одобрен ряд новых законопроектов, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Во II чтении были приняты законодательные поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Законопроект направлен на введение новой модели управления жилищным фондом по принципу «один дом – одно объединение собственников имущества (ОСИ) – один счет». Определяется порядок регистрации многоквартирных жилых домов как объектов кондоминиума и регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума. Кроме того, определена компетенция местных исполнительных органов по обеспечению технического обследования существующих многоквартирных жилых домов, их регистрации и изготовлению идентификационных документов за счет средств местных бюджетов.

Во II чтении депутаты Мажилиса одобрили и законодательные новшества по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на повышение персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными, восстановление института научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Предусматривается возможность внеконкурсного назначения на государственную службу лиц, завершивших обучение по программам докторантуры в ведущих зарубежных ВУЗах, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, а также лиц, не менее пяти лет работавших в международных организациях. Уточняется порядок переназначения административных государственных служащих корпуса «А» в случае преобразования занимаемых ими должностей.

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