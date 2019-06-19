В Таджикистане ведется реконструкция приграничной дороги Ворух-Исфара

CA-NEWS (TJ) - Глава Согда (Таджикистан) заявил, что реконструкция приграничной автодороги Ворух-Исфара продолжается и ни на минуту не прекращалась.

Раджаббой Ахмадзода сказал 19 июня в беседе с Радио Озоди, что реконструкция дороги, на что областная администрация выделила средства, продолжается. По его словам, предполагается заасфальтировать участок протяженностью 5 километров. «Никаких проблем нет, работы продолжаются по графику», - сказал глава Согда.

Он опроверг сообщения о создании препятствий в проведении реконструкции дороги со стороны жителей приграничного кыргызского села. Несколько дней назад администрация Исфары сообщила, что жители кыргызского села Ак-Сай Баткенского района мешают проводить ремонт автодороги Исфара-Ворух.

Жители кыргызского приграничья посетовали, что участок, на котором проводится реконструкция, является спорной территорией, однако таджикская сторона заверяет, что работы проводятся исключительно на территории Таджикистана.

А тем временем в джамоате Ходжа Аъло города Исфара продолжаются переговоры руководства Согда и Баткена по реконструкции автодороги Ворух-Исфара.

Между тем за последние три дня на таджикско-кыргызской границе (Исфара-Баткен) вновь происходили приграничные споры. Глава Согда Раджаббой Ахмадзода сказал, что командировал своего заместителя в приграничье, чтобы тот ознакомился с ситуацией, и по результатам поездки было отрапортовано, что «в целом ситуация там сейчас стабильная, никаких поводов для беспокойств нет».

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров. Из них согласовано 519 километров. Спорные участки в основном расположены в районах, где с Таджикистаном (Бободжон Гафуровский и Исфаринский районы) граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.