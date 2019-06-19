В Улаанбаатаре планируют открыть Парижскую улицу

CA-NEWS (MNG) - Итоги реализации совместных проектов и открытие Парижской улицы и площади в Улаанбаатаре стали ключевой темой встречи мэра столицы С.Амарсайхана и Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Монголии Филиппа Мерлена 18 июня, передает Монцамэ.

Столичный Хурал представителей граждан (городской парламент) направил письмо в администрацию Парижа с просьбой разрешить открыть Парижскую улицу в столице Монголии. «В ответ на эту просьбу мэр Парижа выразил согласие на создание улицы и площади на французский манер», - сообщил на встрече посол Филипп Мерлен.

В ходе визита в Париж в 2018 году мэр С.Амарсайхан договорился с соответствующими должностными лицами о сотрудничестве в области градостроительства. В связи с этим при мэрии был создан Научно-исследовательский институт градостроительства. «В настоящий момент работа нового учреждения наладилась, и в ближайшее время планируем пригласить из Парижа специалистов в области градостроительств. Поэтому предлагаю образовать совместную рабочую группу по созданию Парижской улицы в Улаанбаатаре, поделиться мнениями относительно выбора района, улицы и площади, которые будут обустроены в французском стиле», - отметил мэр С.Амарсайхан.

В конце встречи стороны договорились, что посол Филипп Мерлен направит мэрии Улаанбаатара официальное письмо о составе французских специалистов, которые будут работать в совместной рабочей группе по созданию Парижской улицы и площади в Улаанбаатаре и осенью этого года приступить к изучению данного вопроса.