Казахстанские школьницы вошли в двадцатку глобальных финалистов конкурса Google Science Fair

CA-NEWS (KZ) - Имена победителей финала международного конкурса Google Science Fair опубликованы на сайте конкурса.

В их числе оказались казахстанские школьницы Дана Ерланова и Дильназ Камалова. Их изобретение под названием Sequence вошло в топ-20 лучших проектов Google Science Fair, передает informburo.kz.

20 глобальных финалистов, включая всех участников команд, будут награждены путёвками в главный офис Google в Маунтин-Вью (Калифорния, США) и смогут принять участие в специальном мероприятии в июле 2019 года. Помимо этого, каждый финалист получит призы от партнёров конкурса.

Соблюдать режим лечения может быть непросто для пациентов, так как им необходимо регулярно принимать точную дозу лекарств. Sequence (что в переводе с английского языка означает "последовательность") представляет собой небольшое устройство, которое помогает медицинскому персоналу обеспечивать более качественное лечение хронических заболеваний. Используя визуальные и звуковые сигналы, устройство своевременно напоминает пациентам о необходимости принять очередную дозу лекарства. Для управления устройством используется мобильное приложение, что позволяет медицинскому персоналу получать уведомления о соблюдении пациентом графика приема лекарства и при необходимости оперативно принимать меры, - отмечают авторы изобретения.