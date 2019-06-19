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  19 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанская баранина появилась на прилавках гипермаркетов в ОАЭ

CA-NEWS (KZ) -  В июне 2019 года казахстанская компания «Оптоград» осуществила две поставки казахстанской баранины на прилавки крупнейшей оптово-розничной сети гипермаркетов «LuLu» в ОАЭ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

По словам Директора компании «Оптоград» Алмата Берденова, торговля за рубежом всегда имеет определенные риски, однако рынок ОАЭ привлекателен за счет цены и покупательского спроса на качественную продовольственную продукцию. «Сомнения были, конечно. В первую очередь, из-за того, что многие эмиратские покупатели работают без предоплаты. Приходилось слышать, что некоторые наши поставщики по этой причине не решались делать поставки», – сказал казахстанский бизнесмен.

В конце апреля 2019 г. была организована Торговая миссия казахстанских бизнесменов в Абу Даби. «Тогда Посол нашей страны в ОАЭ Мадияр Менилбеков дал мне в нужное время совет, и я решился. Внешнеторговая палата организовала выезд предпринимателей, Посольство собрало нужных и авторитетных людей, ну и я как предприниматель воспользовался созданными бизнес возможностями», – поделился впечатлениями от проделанной работы А. Берденов.

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