Первое заседание Координационного совета Глобальной инициативы ООН состоялось в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Первое заседание Координационного совета Глобальной инициативы ООН «Поддержка усилий по работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности и предупреждение радикализации в пенитенциарных учреждениях» (ГИ ООН), членами которой являются соответствующие государственные органы, а также представители гражданского общества, прошло в Нур-Султане, сообщает Министерство иностранных дел РК.

Посол по особым поручениям Станислав Василенко обратил внимание участников совета на то, что Казахстан придает особое значение борьбе с терроризмом и борьба с международным терроризмом являлась одним из семи приоритетов членства в СБ ООН.

Ответил, что в прошлом году на полях Генеральной Ассамблеи ООН был подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма и на сегодняшний день более 80-ти стран уже присоединились к документу. Он носит инновационный характер, поскольку впервые признает взаимозависимость безопасности и борьбы с терроризмом. Кодекс призывает все государства присоединиться к действующим 19-ти основным документам Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, в свою очередь наша Республика уже ратифицировала все вышеуказанные правовые инструменты ООН.

Признавая растущую угрозу распространения экстремизма, в декабре 2018 года Казахстан одним из первых присоединился к Глобальной инициативе. Проект реализуется Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Контртеррористическим центром ООН и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН.

Официальный запуск Глобальной программы на 2018-2021 состоялся в декабре 2018 года в Нур-Султане.

Общий бюджет программы составляет 9,1 миллионов долларов США, и со-финансируется Европейским Союзом (4,7 млн.), Контртеррористическим Управлением ООН (3,0 млн.) и Правительством Королевства Нидерландов (1,4 млн.).