Работники Daewoo textile в Ферганской области обвиняют иностранных менеджеров в дискриминации

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Ташлакского районного филиала ИП ООО Daewoo textile в Ферганской области жалуются на напряженность в отношениях между работодателем и рабочими.

Женщина, много лет проработавшая на предприятии сообщила, что её начальник Pak Tea Sun увольняет людей с высокооплачиваемых должностей и назначает их на низкооплачиваемые позиции.

Другой сотрудник этой же компании рассказал, что руководство предприятия относится к местным работникам, как к "рабам" и несмотря на жалобы в Комитет профсоюза, ситуация не меняется, передает centralasian.org.

Председатель Комитета профсоюза ИП ООО Daewoo textile Гульнора Юсупова подтвердила, что рабочих, не имеющих высшего образования, переводят на другие должности и отметила, что изучит ситуацию в Ташлакском филиале компании.

Одна из работниц совместного предприятия утверждает, что иностранные менеджеры проявляют дискриминацию в отношении местных рабочих. «После того, как Pak Tea Sun стал руководителем в Ташлакском филиале компании, количество рабочих сократилось, над рабочими начали издеваться. Особенно это имеет место в третью смену, когда рабочих по разным причинам ругают и унижают. И это уже вошло в норму. Женщины, работающие в эту смену, стали мишенью таких унижений. Мы терпим, чтобы не потерять работу. Но мы ведь не рабы!», - говорит собеседница.

Другая женщина обвиняет иностранных менеджеров в дискриминации. По её словам, она подала жалобу в Комитет профсоюза. «Менеджер смеется надо мной, и если я сделаю небольшую ошибку, он говорит на своем родном языке и насмехается надо мной. Я написала жалобу в профком, но там не обратили внимания на жалобу. Все закрывают глаза на этой», - говорит работница совместного предприятия.

Пожилой сотрудник компании, проработавший в ней уже 20 лет, говорит, что в в последние годы ситуация на предприятии ухудшилась. «Атмосфера стала неблагоприятной. Усилились блат и местничество, которые раньше не наблюдались. Те, которые близки к иностранным менеджерам, сами решают кого уволить и кого повысить. Они установили, чтобы мы кланялись в пол перед руководством. Возможно в Южной Корее и есть такая традиция, но для узбеков - это больше похоже на унижение», - говорит работник предприятия с 20-летним стажем.

По словам председателя профсоюза Гульнары Юсуповой, за последние 6 месяцев никто не был уволен без оснований.

Компания «Daewoo Textile» специализируется на выпуске текстильной продукции: хлопчатобумажной суровой ткани и пряжи. Предприятие расположено в Ферганской области и имеет четыре производственные фабрики, расположенные в городах Фергана и Бухара и поселках Ташлак и Кумтепа. По словам представителя компании, в них работает более 4 тысяч местных работников.

Сообщается, что вся продукция, производимая на этих заводах полностью идёт на экспорт.