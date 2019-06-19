4,2 млрд человек живут без элементарных условий санитарии

CA-NEWS (CA) - Около 2,2 млрд человек по всему миру не имеют доступа к чистой питьевой воде, 4,2 млрд – живут без элементарных условий санитарии и 3 млрд не имеют даже возможности вымыть руки с мылом под проточной водой. Об этом сообщается в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Когда мы говорим о доступе к воде, мы имеем ввиду чистую воду, - объясняет представительница ЮНИСЕФ Келли Найлон. – Если вода загрязнена, непригодна для питья, или источник ее находится далеко, а в доме нет нормального туалета, это значит, что мы не обеспечили ребенку нормальную жизнь».

Авторы доклада отмечают ряд достижений в этой области – за последние двадцать лет доступ к питьевой воде получили 1,8 млрд человек. Вместе с тем они указывают на разрыв в обеспечении населения средствами санитарии, связанный прежде всего с неравенством. «Труднее всего приходится детям в бедных сельских районах», - заявила Найлон. Она призвала правительства развивать инфраструктуру в таких регионах, чтобы обеспечить людей элементарными удобствами и сократить разрыв между бедными и богатыми.

673 млн человек в мире все еще вынуждены прибегать к открытой дефекации – у них нет туалетов. Этот показатель снизился с 21 процента в 2000 году до 9 процентов в 2017, однако в 39 странах – в основном расположенных в Африке – число людей, которые справляют нужду под открытым небом, даже увеличилось.

По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ, 3 млрд жителей планеты не имеют возможности помыть руки с мылом под проточной водой, из них три четверти проживают в наименее развитых странах. В ООН напоминают, что ежегодно 297 тысяч детей в возрасте до пяти лет умирают от диареи. К болезням грязных рук относятся также холера, дизентерия, гепатит А и тифоид.